مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 0
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يطلب زيزو في جلسة استماع جديدة حاسمة .. ما علاقة الزمالك؟

09:00 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيزو وأفراد عائلته (11) (1)
  • عرض 14 صورة
    زيزو وأفراد عائلته (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    زيزو وأفراد عائلته (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    والد أحمد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر عن طلب لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة لاعب النادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" في جلسة استماع جديدة.

موعد جلسة استماع زيزو باتحاد الكرة

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس إلى أن الجلسة تأتي للتحقيق في شكواه ضد الزمالك وستكون يوم الإثنين المقبل بحضور محاميه.

وأضاف المصدر ذاته:"أقوال زيزو خلال الجلسة ستحسم الملف إما بإغلاق القضية، أو تأجيلها لجلسة لاحقة للفصل في الأمر".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"إذا قال زيزو ما يستدعي استدعاء ممثل للزمالك سيتم استدعائه ولكن إذ لم يقل ما يستدعي ذلك فسيتم الفصل في الأمر بوقت لاحق".

تفاصيل مستحقات زيزو لدى الزمالك

وحصل موقع "مصراوي"، في وقت سابق على نسخة من الشكوى المقدَّمة من محامي اللاعب، حيث جاءت تفاصيل مستحقات "زيزو" بدون مكافأة الفوز بكأس مصر، على النحو التالي:

-3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة فعلية خلال موسم 2024-2025.

-15 مليون جنيه، مستحق عن موسم 2022-2023.20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024.

-20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2024-2025.

-23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة؟

من "ولاد العم" لـ"الفارس الكداب".. كيف تطورت علاقة جماهير الزمالك والإسماعيلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو شكوى زيزو ضد الزمالك الزمالك اتحاد الكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون