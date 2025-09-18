اتحاد الكرة يطلب زيزو في جلسة استماع جديدة حاسمة .. ما علاقة الزمالك؟

"لا نفكر في الأهلي".. أول تعليق من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

"طرد نجم الأهلي".. بيراميدز يتفوق على زد في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على زد

كهرباء الإسماعيلية يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

جماهير الزمالك توجه رسالة غامضة.. ما علاقة إمام عاشور؟ (فيديو)



كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر عن طلب لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة لاعب النادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" في جلسة استماع جديدة.

موعد جلسة استماع زيزو باتحاد الكرة

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس إلى أن الجلسة تأتي للتحقيق في شكواه ضد الزمالك وستكون يوم الإثنين المقبل بحضور محاميه.

وأضاف المصدر ذاته:"أقوال زيزو خلال الجلسة ستحسم الملف إما بإغلاق القضية، أو تأجيلها لجلسة لاحقة للفصل في الأمر".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"إذا قال زيزو ما يستدعي استدعاء ممثل للزمالك سيتم استدعائه ولكن إذ لم يقل ما يستدعي ذلك فسيتم الفصل في الأمر بوقت لاحق".

تفاصيل مستحقات زيزو لدى الزمالك

وحصل موقع "مصراوي"، في وقت سابق على نسخة من الشكوى المقدَّمة من محامي اللاعب، حيث جاءت تفاصيل مستحقات "زيزو" بدون مكافأة الفوز بكأس مصر، على النحو التالي:

-3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة فعلية خلال موسم 2024-2025.

-15 مليون جنيه، مستحق عن موسم 2022-2023.20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024.

-20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2024-2025.

-23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة؟

من "ولاد العم" لـ"الفارس الكداب".. كيف تطورت علاقة جماهير الزمالك والإسماعيلي؟