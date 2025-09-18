مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

نتيجة مباراة إنبي ومودرن سبورت في الدوري المصري

07:39 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    خلال مباراة مودرن سبورت وإنبي (2)
كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة إنبي و مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أٌقيم مساء اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

أهداف إنبي ومودرن سبورت

وسجل هدفا إنبي كلاً من: محمد شريف حنحوت في الدقيقة 39، يوسف أوبابا في الدقيقة 79.

وأحرز هدفا مودرن سبورت كلا من: حسام حسن في الدقيقة 53 و محمود ممدوح في الوقت القاتل من الوقت بدل من الضائع 5+90.

ترتيب إنبي ومودرن سبورت في الدوري

وبهذا التعادل رفع مودرن سبورت نقاطه إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع فريق إنبي نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس.

اقرأ أيضًا:

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد فوزه على الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري إنبي جدول ترتيب إنبي ومودرن سبورت نتيجة مباراة إنبي ومودرن سبورت
