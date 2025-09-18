نتيجة مباراة إنبي ومودرن سبورت في الدوري المصري

مهاجم 17 عامًا.. النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة إنبي و مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أٌقيم مساء اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

أهداف إنبي ومودرن سبورت

وسجل هدفا إنبي كلاً من: محمد شريف حنحوت في الدقيقة 39، يوسف أوبابا في الدقيقة 79.

وأحرز هدفا مودرن سبورت كلا من: حسام حسن في الدقيقة 53 و محمود ممدوح في الوقت القاتل من الوقت بدل من الضائع 5+90.

ترتيب إنبي ومودرن سبورت في الدوري

وبهذا التعادل رفع مودرن سبورت نقاطه إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع فريق إنبي نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس.

