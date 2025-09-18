مباريات الأمس
رسميًا.. تأكد غياب لاعب الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة

05:42 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تأكد غياب بشكل رسمي لاعب الزمالك محمود بنتايج المحترف ضمن صفوف الفريق، عن مباراة الجونة المقبلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وحصل بنتايج علي بطاقة صفراء خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي المقامة الأن، ليتأكد غيابه بسبب تراكم الإنذارات.

وكان بنتايج قد حصل سابقًا علي بطاقتين صفراويتين في مباراتي المقاولون العرب وفاركو، ليحصل اليوم على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

