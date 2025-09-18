مباريات الأمس
ثلاثي هجومي ناري.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

04:25 م الخميس 18 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وصلاح مصدق وسيف جعفر وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

الزمالك تشكيل الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك والإماعيلي الدوري المصري
