"معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق، انتقادات حادة للاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا في المباريات الأخيرة بلا روح أو عزيمة أو قدرة على تحمل المسؤولية.

وقال رمزي، في تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار، إن لاعبي الأهلي مطالبون بأن يكون لديهم “دم” في المواجهات المقبلة، وأن يقاتلوا داخل الملعب من أجل إعادة الانتصارات للفريق.

وأضاف: “أي 11 لاعب ينزلوا الملعب لازم يموتوا نفسهم ويستعيدوا الروح والإصرار والعزيمة، لأن الأهلي افتقد كل هذه الصفات في المباريات السابقة”، مشددًا على أن “الغل في الكورة” هو ما يعيد الفريق لسابق قوته.

في سياق متصل أعلنت لجنة الحكام المصرية، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا التي تجمع بينهما غدًا الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم محمود وفا، يعاونه كلا من سامي هلهل ويوسف البساطي.