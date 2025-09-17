المصري يفوز على غزل المحلة في الدوري المصري

5 غيابات بصفوف الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك.. ما الأسباب؟

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق المصري في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

أهداف مباراة المصري وغزل المحلة

وسجل هدفي فريق المصري اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 4 و 51 من ركلة جزاء.

وسجل هدف غزل المحلة الوحيد اللاعب أحمد شوشة في الدقيقة 6+45 من ركلة جزاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب رشاد عرفاوي لاعب فريق غزل المحلة في الدقيقة 7+90.

ترتيب فريق المصري وغزل المحلة في الدوري

وبهذا الفوز تصدر المصري جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط ليحتل المركز العاشر.