الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

- -
08:30

تونس‎

المصري يفوز على غزل المحلة في الدوري المصري

10:52 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    خلال مباراة المصري وغزل المحلة (3)
    خلال مباراة المصري وغزل المحلة (2)
كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق المصري في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

أهداف مباراة المصري وغزل المحلة

وسجل هدفي فريق المصري اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 4 و 51 من ركلة جزاء.

وسجل هدف غزل المحلة الوحيد اللاعب أحمد شوشة في الدقيقة 6+45 من ركلة جزاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب رشاد عرفاوي لاعب فريق غزل المحلة في الدقيقة 7+90.

ترتيب فريق المصري وغزل المحلة في الدوري

وبهذا الفوز تصدر المصري جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط ليحتل المركز العاشر.

