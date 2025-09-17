نجم الزمالك السابق: متشائم من مواجهة الإسماعيلي.. والأهلي سينافس بقوة

كتب- محمد خيري:

أكد صلاح سليمان نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهلي سيعود للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز رغم التعثرات الأخيرة في المسابقة.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الأهلي سيعود للمنافسة مرة أخرى، ومصير الزمالك في التتويج بالدوري بين أيدي لاعبيه".

وأضاف: "أجانب الزمالك هذا الموسم أفضل من المواسم الماضية، والأبيض هو منافس الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم، وحالة الأهلي ستعود مرة أخرى وسيظهر بقوة مرة أخرى".

وتابع: "عجبني أداء الزمالك أمام المصري البورسعيدي، والزمالك يمتلك كواليتي لاعبين مميز ، ومازال مبكرا للحديث عن بطل الدوري المصري الممتاز، ولكن الزمالك سينافس الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم".

وأكمل: "مباراة الزمالك والإسماعيلي مباراة صعبة ومهمة لكلا الفريقين، لأن الإسماعيلي يمتلك لاعبين شباب ولكن لا يمتلكون خبرات وهذا لن يضعف من صعوبة المباراة".

وأضاف: "التحكيم هذا الموسم يمر بفترة جيدة، ولكن هناك بعض التفاصيل على أمين عمر حكم اللقاء، ولدي تحفظات عليه في بعض المباريات ورغم ذلك أنا متشائم من تعيينه لمباراة الغد".

اقرأ أيضًا:

قبل فيل فودين.. 9 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة غيابه

"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في عيد زواجهما