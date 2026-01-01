خريطة سقوط الأمطار.. توقعات الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 02 يناير 2026.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان الخميس، إنه يسود غدًا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن طقس الجمعة يشهد شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وكشفت هيئة الأرصاد، خريطة سقوط الأمطار وتشمل:

- فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا)، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة طقس غدًا الجمعة تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - العريش) ومناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من (40:50) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2:3) متر.

