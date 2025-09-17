مباريات الأمس
"يضغطون على المجلس".. الكشف عن تفاصيل محاولات إعادة حسام البدري لتدريب الأهلي

02:29 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
القاهرة-مصراوي:

يحاول المقربون من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالضغط لتعيين حسام البدري كمدير فني للفريق، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويتولى عماد النحاس تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل مؤقت، بعد إقالة ريبيرو، لسوء النتائج.

وقال مصدر لمصراوي: "بعض الأصوات القريبة من دائرة صنع القرار بالأهلي تحاول الضغط لتعيين حسام البدري كمدير فني للفريق، لكن حتى تلك اللحظة لم تلقى صدى وقبول لدى محمود الخطيب رئيس النادي".

واختتم المصدر: "إذا لم يوفر أسامة هلال مدير التعاقدات والإسكوتنج، اسم قوي في الفترة المقبلة، قد يكون الاختيار ما بين فيشر أو فيتوريا والحسم النهائي سيكون عقب اجتماع الجمعية العمومية المقرر له الجمعة المقبل".

حسام البدري الأهلي مدرب الأهلي تدريب حسام البدري للأهلي
