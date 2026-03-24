إعلان

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"

كتب : أحمد السعداوي

10:56 ص 24/03/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، مواصلة طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فضلًا عن إعلان جداول مواعيد حل النماذج عبر قناة "مدرستنا ٣"، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونوهت الوزارة بمواصلة طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي بداية من النموذج الثالث وحتى النموذج العاشر لكل مادة، عبر الرابط التالي: هنا

وجددت وزارة التربية والتعليم التأكيد أنه ستتم إتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميًّا في تمام الساعة ٩ مساء وفقًا للجداول المعلنة، والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل بالتوازي مع إتاحة حل النماذج حصريًّا عبر قناة "مدرستا ٣" يوميًّا في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.


وأفادت الوزارة أن تردد قناة مدرستنا ٣ على النايل سات، كالتالي:

التردد: 12206 أفقي

معدل الترميز: 27500

وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية الثانوية العامة امتحانات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قانون البناء.. تعرف على طريقة تحديد الأدوار العلوية وشروطها
أخبار مصر

قانون البناء.. تعرف على طريقة تحديد الأدوار العلوية وشروطها
إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
أخبار المحافظات

إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
نصائح طبية

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه خلال أول تعاملات البنوك بعد إجازة عيد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه خلال أول تعاملات البنوك بعد إجازة عيد
أصوات رعد شديدة ونشاط الصواعق الهابطة.. حالة الطقس خلال 48 ساعة
أخبار مصر

أصوات رعد شديدة ونشاط الصواعق الهابطة.. حالة الطقس خلال 48 ساعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026