أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، مواصلة طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فضلًا عن إعلان جداول مواعيد حل النماذج عبر قناة "مدرستنا ٣"، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونوهت الوزارة بمواصلة طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي بداية من النموذج الثالث وحتى النموذج العاشر لكل مادة، عبر الرابط التالي: هنا

وجددت وزارة التربية والتعليم التأكيد أنه ستتم إتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميًّا في تمام الساعة ٩ مساء وفقًا للجداول المعلنة، والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل بالتوازي مع إتاحة حل النماذج حصريًّا عبر قناة "مدرستا ٣" يوميًّا في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.



وأفادت الوزارة أن تردد قناة مدرستنا ٣ على النايل سات، كالتالي:

التردد: 12206 أفقي

معدل الترميز: 27500