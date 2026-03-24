وجه المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية والطقس غير المستقر، الذي يصاحبه سقوط أمطار غزيرة.

وأكد رئيس الشركة القابضة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع موجة الطقس، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي دون تأثر، مشددًا على تفعيل خطط الطوارئ، واستدعاء العمالة اللازمة، والتأكد من الجاهزية الكاملة للمعدات وسيارات الشفط والمولدات، وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها خلال تلك الفترة.

كما وجّه بتكثيف أعمال تطهير بالوعات الأمطار والشبكات ومحطات الرفع، لرفع كفاءة التعامل مع أي تجمعات للمياه، إلى جانب ضرورة التنسيق الكامل بين إدارات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة والشركات التابعة، بحسب بيان اليوم.

وشدد المهندس أحمد جابر على أهمية التحديث المستمر للموقف أولًا بأول، والتواصل الفعّال مع الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ، والتعامل الفوري معه، وتقليل آثار موجة الطقس السيئ.

وأكد ضرورة الانتشار الميداني لفرق الطوارئ في كافة المناطق المتوقع تأثرها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

