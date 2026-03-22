"بعد توديع دوري الأبطال".. تحرك عاجل من بيراميدز ضد حكم مباراة الفريق أمام

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أوتوهو في كأس الكونفدرالية

أول تعليق من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية

"لم أتعمد".. أول رد فعل من محمد صبحي بعد الطرد في مباراة الزمالك وأوتوهو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على أوتوهو في الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك الفوز اليوم على حساب أوتوهو الكونغولي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمن الفارس الأبيض، التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفوز على حساب أوتوهو بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

أول قرار من معتمد جمال بعد الصعود لنصف نهائي كأس الكونفدرالية

واتخذ معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض، قرارا بمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب، مواجهة الفوز على أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد.

وسيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية، يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة المصري في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي، يوم الجمعة الموافق 3 مارس الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري.

منافس الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وسيلتقي نادي الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تأهل الأخير إلى هذا الدور عقب تخطي المصري البورسعيدي.



أقرأ أيضًا:

"بعد اكمال عقد المتأهلين".. مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا



"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال



