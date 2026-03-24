كرة السلة

الأهلي

- -
20:00

المصرية للاتصالات

كرة السلة

الاتحاد السكندري

27 17
18:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

0 10
14:30

الأهلي

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر

كتب : محمد عبد الهادي

05:05 م 24/03/2026

ممدوح عباس

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على قرار محكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة، برفض طعن نادي الزمالك للمطالبة بعودة أرض النادي في أكتوبر.

تعليق ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك

كتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم تكن مفاجأة لي عدم قبول طعن نادي الزمالك أمام القضاء الإداري في سحب أرض أكتوبر و أسباب الحكم ستكون بالتأكيد هي أسباب السحب من الجهة الإدارية المسؤولة".

وتابع: "لكن لو يتسع صدركم فسأعلنها صراحة ان أسباب نادي الزمالك في عودة الأرض هي أسباب قوية جدا لا يمكن تجاهلها ولذلك سنذهب للمحكمة الإدارية العليا بخبرات قانونية كبيرة جدا حتى نستعيد الأرض.

