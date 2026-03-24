يبحث الكثير من المواطنين عن موعد عيد الأضحى المبارك 2026، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت لخمسة أيام.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، تكون وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو عام 2026، على أن يكون عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الأربعاء 27 مايو وحتى السبت 30 من الشهر نفسه.

وبحسب الموقع نفسه، تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الثلاثاء 27 مايو وحتى السبت 30 من الشهر نفسه، ولمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن يصدر حسن رداد وزير العمل، قرارًا رسميًا في الأسبوع الثالث من مايو المقبل، بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاع الخاص.