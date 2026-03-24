أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث تبدء حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من مساء اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية ( السلوم -مطروح-العلمين).

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه مع بداية يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦، ستكون أغلب أنحاء الجمهورية على موعد مع حالة قوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تكون عناصرها الأساسية ما يلي:

- أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحياناً .

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

- انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنها ستصدر اليوم بيانا تفصيليا عن الحالة الجوية المرتقبة يومي الأربعاء والخميس.