انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.43% عند مستوى 46930 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.08%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 9.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 9.3 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 173.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.38% عند مستوى 47611 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 4.76%، ليغلق على سعر 21.19 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 22.25 جنيه.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) بنسبة 4.32%، ليغلق على سعر 124.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 129.7 جنيه.

وهبط سهم مصر للالومنيوم بنسبة 3.28%، ليغلق علي سعر 295.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 305.1 جنيه.

وانخفض سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 2.97%، ليغلق علي سعر 25.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 26.59 جنيه.

وتراجع سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 2.93%، ليغلق على سعر 348.93 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 359.48 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك بنسبة 10.05%، ليغلق على سعر 19.71 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.91 جنيه.

وصعد سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.09%، ليغلق على سعر 1.47 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.36 جنيه.

وارتفع سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 8.05%، ليغلق علي سعر 94 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 87 جنيهًا.

وزاد سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 7.97%، ليغلق علي سعر63 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 59 قرشًا.

وصعد سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 7.88%، ليغلق على سعر 37.22 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 34.5 جنيه.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

هبط قطاع العقارات بنسبة 18% فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 16.2% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 3.2%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 14.6%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 10%، كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 18%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 14.6%.

رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 0.08%، حيث ربح 2 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، وبلغ أجمالى القيمة السوقية 3.28 تريليون جنيه، بختام جلسة اليوم.

اقرأ أيضًا:

"القلعة" تدرس 5 طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين

تحالف أوراسكوم كونستراكشن يوقع اتفاقية لتطوير محطة رياح بخليج السويس