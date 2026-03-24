مدرب الزمالك يكشف سر ظهوره في برومو إحدى القنوات الرياضية

كشف إبراهيم صلاح المدرب المساعد لنادي الزمالك، كواليس ظهوره في "برومو"، قناة مودرن سبورت، بعد الانتقادات التي وجهت إليه لجمعه العمل بين النادي والقناة.

كتب مدرب الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "البرومو المتداول الآن يعود لفترة سابقة".

وتابع: " في الوقت الحالي أتشرف بالانتماء والعمل داخل بيتي نادي الزمالك وهو شرف أعتز به كثيرًا".

واختتم: "أنا متفرغ تمامًا لعملي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك".

