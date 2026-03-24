هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس بنسبة ملحوظة بلغت نحو 8.13%، ليسجل نحو 4127 دولارًا للأونصة، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره ويرتفع مجددًا إلى مستوى 4365 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج.

وتأثر السوق المحلي في مصر بشكل مباشر بهذا التراجع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6700 جنيه بمنتصف تعاملات أمس، قبل أن يعاود الارتفاع قليلًا خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل نحو 6860 جنيهًا للجرام.

وأثارت هذه التحركات تساؤلات حول ما إذا كانت التراجعات الحالية تمثل فرصة ذهبية للشراء.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

تباينت آراء خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" حول ما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا للشراء أم لا، فمنهم من يرى أن هبوط الذهب الحالي فرصة للشراء، ومنهم من يفضل الانتظار حتى استقرار الأسعار.

آراء خبراء الذهب حول الشراء والبيع

يقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن هبوط الذهب في الفترة الحالية فرصة قوية جدًا لمن يمتلك سيولة للشراء، مؤكدًا أن من لديه سيولة يتجه للشراء ولا ينتظر، خاصة أن الذهب استثمار طويل الأجل.

وأضاف أنه بغض النظر عما يحدث على المدى القصير من ارتفاع أو انخفاض، فإن الأسعار على المدى الطويل ستكون مختلفة مع عودة متوقعة للارتفاعات.

وبالنسبة للبيع، نصح بعدم البيع في الوقت الحالي إلا في حالة الحاجة إلى سيولة.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن الوقت الحالي فرصة مناسبة لشراء الذهب، حيث إن السعر الحالي منخفض نسبيًا، ومن المحتمل أن يزيد تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البيع يفضل تأجيله لحين ارتفاع الأسعار، أو في حالة الحاجة إلى سيولة فقط.

من جانبه، نصح سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، بأن ينتظر المواطنون قليلًا قبل الشراء، مشيرًا إلى أن الذهب قد يتراجع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأفضل هو الانتظار حتى استقرار السعر ثم اتخاذ قرار الشراء.

نصائح خبير اقتصادي للاستثمار في الذهب

وأوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكنه تقديم نصيحة مباشرة بالشراء أو البيع في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تعد أفضل نسبيًا مقارنة بمستوياتها خلال الشهرين الماضيين.

وقدم معطي ثلاث نصائح أساسية، أولها ضرورة امتلاك حد أدنى من المعرفة بسوق الذهب، وعدم اتخاذ قرار الشراء اعتمادًا على نصائح متداولة عبر الإنترنت أو آراء الأصدقاء فقط.

وثانيا، شدد على أهمية عدم توجيه كامل المدخرات إلى الذهب، مع ضرورة تنويع الاستثمارات بين أكثر من أداة مثل الذهب والعقار أو الشهادات الادخارية، مؤكدًا أن الاعتماد الكلي على الذهب ليس خيارا آمنا.

كما أشار إلى أن الوقت الحالي يعد فترة حرجة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، مع احتمالية حدوث مختلف السيناريوهات لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أيضًا أن الذهب يعد أداة تحوط طويلة الأجل، وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.

