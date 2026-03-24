شوبير يكشف موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة في مباريات مصر الودية

كتب : محمد عبد الهادي

10:36 ص 24/03/2026 تعديل في 11:41 ص

شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، آخر مستجدات الحالة الصحية للمدافع الدولي محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي.

وانضم عبد المنعم لقائمة منتخب مصر في المعسكر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض وديتي السعودية وإسبانيا.

آخر مستجدات إصابة محمد عبدالمنعم

أكد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء، أنه ألتقي بعبدالمنعم في تدريبات المنتخب، واللاعب يؤدي بشكل جيد في التدريبات الجماعية.

وأضاف شوبير: "تواصلت مع الجهاز الفني للمنتخب حول مدى جاهزية محمد عبدالمنعم للمشاركة في المباريات المقبلة، وكان الرد أنهم يحاولون تجهيزه دون الاستعجال لعودته للمباريات".

وواصل شوبير :" الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعب للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وعدم إشراكه قبل اكتمال شفائه بشكل تام".

