تقدم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باعتذار إلى الجهاز الفني وزملائه بالفريق، بعد تعرضه للطرد في مباراة أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد.

وشارك صبحي اليوم، في فوز نادي الزمالك على أوتوهو الكونغولي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضمن الأبيض التأهل لنصف نهائي البطولة.

اعتذار محمد صبحي بعد الطرد أمام أوتوهو في كأس الكونفدرالية

وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمدلله على مكسب اليوم والصعود لقبل النهائي".

وأضاف: "بعتذر لجماهير الزمالك العظيمة، واللاعبين والجهاز الفني، خاصة وأنني لم أتعمد الخطأ بأي حال من الأحوال".

واختتم صبحي: "كان كل همي، أن تمر الدقائق المتبقية من المباراة بسلام ولكن قدر الله وماشاء فعل".

تفاصيل طرد محمد صبحي أمام أوتوهو

وتواجد صبحي في تشكيل الأبيض بشكل أساسي منذ بداية المباراة إلا أنه غادر أرضية الملعب، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بدقائق قليلة، بعد الحصول على بطاقة حمراء.

وتلقى محمد صبحي البطاقة الحمراء في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بعد اعتدائه على لاعب أوتوهو الكونغولي بالمرفق، مما تطلب استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة لمراجعة اللعبة، ليعود الحكم ويشهر البطاقة الحمراء لحارس مرمى الأبيض.

وجاء طرد محمد صبحي من اللقاء، بعد تسجيل فريق أوتوهو هدفه الأول في مرمى الفارس الأبيض، لتصبح الدقائق المتبقية من المباراة على صفيح ساخن، خاصة بعد إجراء الأبيض كل تبديلاته، مما أدى إلى عودة سيف الجزيري مهاجم الفريق للعب كحارس مرمى بدلا من صبحي.

أرقام محمد صبحي مع الزمالك هذا الموسم

وظهر صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة الفارس الأبيض في 19 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة وتلقت شباكه 9 أهداف.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سيتم توقيع عقوبة على محمد صبحي، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة اليوم طبقا للائحة.

