قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج

قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل مواعيد بعض مباريات مجموعة التتويج في المرحلة النهائية من الدوري المصري، بهدف دعم استعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم مجموعة التتويج 7 أندية هي الزمالك، وبيراميدز، والأهلي، وسيراميكا كليوباترا، والمصري، وسموحة، وإنبي.

وشهد القرار تقديم موعد الجولة الأخيرة، لتقام يوم 15 مايو بدلًا من 20 مايو بالنسبة لمباريات الأهلي وبيراميدز، بينما تم تأجيل حسم موعد مباراة الزمالك في الجولة ذاتها، لحين تحديد موقفه من نهائي الكونفدرالية.

جدول مباريات مجموعة التتويج بعد التعديلات

الجولة الأولى

الإثنين 06-04-2026

المصري × الزمالك – 08:00 مساءً – ستاد برج العرب

الثلاثاء 07-04-2026

سموحة × إنبي – 05:00 مساءً – ستاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية

السبت 11-04-2026

بيراميدز × المصري – 05:00 مساءً – ستاد السويس الجديد

إنبي × سيراميكا كليوباترا – 08:00 مساءً – ستاد بتروسبورت

الأهلي × سموحة – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الثالثة

الأربعاء 22-04-2026

المصري × إنبي – 05:00 مساءً – ستاد السويس الجديد

سموحة × سيراميكا كليوباترا – 08:00 مساءً – ستاد برج العرب

الخميس 23-04-2026

الزمالك × بيراميدز – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

الإثنين 27-04-2026

الزمالك × إنبي – 05:00 مساءً – ستاد القاهرة

سموحة × المصري – 05:00 مساءً – ستاد السويس الجديد

بيراميدز × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد 30 يونيو

الجولة الخامسة

الجمعة 01-05-2026

سيراميكا كليوباترا × المصري – 05:00 مساءً – ستاد برج العرب

بيراميدز × إنبي – 05:00 مساءً – ستاد 30 يونيو

الزمالك × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة السادسة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الثلاثاء 05-05-2026

الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة

سموحة × الزمالك – ستاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – ستاد هيئة قناة السويس

الجولة السابعة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الجمعة 15-05-2026

المصري × الأهلي – ستاد الجيش ببرج العرب

بيراميدز × سموحة – ستاد 30 يونيو

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة (يحدد لاحقًا)

