قرر الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، غدا وبعد غد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك، بعد أن وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، أجازة خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن تكون الأجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء.

ورفعت اجهزة المدن الجديدة درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة المتوقعة، من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان الجاهزية الكاملة لكافة القطاعات.

وشملت الاستعدادات تفعيل غرفة عمليات الطوارئ وانتشار فرق التشغيل والصيانة بكافة أنحاء المدينة، مدعومة بـ معدات الطوارئ اللازمة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة.

و كما تم تنفيذ أعمال فحص وتطهير غرف وبلاعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية، وكذلك داخل المشروعات السكنية، للتأكد من جاهزيتها واستيعابها لكميات المياه المتوقعة دون حدوث تجمعات.

و كما تم التأكد من جاهزية محطات رفع الصرف الصحي بكامل طاقتها التشغيلية، مع تفريغ البيارات أولًا بأول لزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال مياه الأمطار، إلى جانب مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وتأمين المحطات بكميات السولار اللازمة لضمان استمرارية التشغيل في حالات الطوارئ، والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة.

‎أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد إلى القصوى في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

