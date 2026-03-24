شوبير يكشف كواليس رحيل توروب.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

كشف أحمد شوبير، كواليس رحيل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى جانب أبرز الأسماء المطروحة لخلافته في الفترة المقبلة.

شوبير يكشف موقف توروب من الرحيل عن الأهلي

أكد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء، أن بقاء توروب حتى نهاية الموسم الحالي أصبح أمرًا محسومًا، مشيرًا إلى أن الإدارة استقرت على رحيله عقب نهاية الموسم، مع التوجه لإجراء تغيير فني جديد.

وفيما يخص البدائل، أوضح : "الاتجاه حال الاستقرار على مدرب محلي، لن يخرج عن ثلاثة أسماء، وهي عماد النحاس، وعلي ماهر، وحسام البدري.

وأشار: "الثنائي علي ماهر وعماد النحاس لا يمانعان تولي المهمة، بينما لا يزال موقف حسام البدري غير محسوم، في ظل تردده بين قبول العرض أو استكمال تجربته الحالية في ليبيا.

إقرأ أيضًا:

