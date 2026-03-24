كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

المقاولون العرب

كرة السلة

الأهلي

- -
18:00

المصرية للاتصالات

شوبير يكشف كواليس رحيل توروب.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

كتب : محمد عبد الهادي

11:23 ص 24/03/2026 تعديل في 11:38 ص

ياس توروب مدرب الأهلي

كشف أحمد شوبير، كواليس رحيل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى جانب أبرز الأسماء المطروحة لخلافته في الفترة المقبلة.

شوبير يكشف موقف توروب من الرحيل عن الأهلي

أكد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء، أن بقاء توروب حتى نهاية الموسم الحالي أصبح أمرًا محسومًا، مشيرًا إلى أن الإدارة استقرت على رحيله عقب نهاية الموسم، مع التوجه لإجراء تغيير فني جديد.

وفيما يخص البدائل، أوضح : "الاتجاه حال الاستقرار على مدرب محلي، لن يخرج عن ثلاثة أسماء، وهي عماد النحاس، وعلي ماهر، وحسام البدري.

وأشار: "الثنائي علي ماهر وعماد النحاس لا يمانعان تولي المهمة، بينما لا يزال موقف حسام البدري غير محسوم، في ظل تردده بين قبول العرض أو استكمال تجربته الحالية في ليبيا.

شوبير يكشف كواليس رحيل توروب.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

