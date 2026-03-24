أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أهمية التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرض حالة من التهدئة والاستقرار في المنطقة العربية، في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص مصر على نشر السلام وحماية الأمن القومي العربي.

وقال عبد الحفيظ، في بيان اليوم، إن التحركات المصرية تستهدف منع انزلاق المنطقة إلى "حرب إقليمية شاملة" تعصف بمقدرات الشعوب العربية، وتضمن عدم المساس بالأمن القومي العربي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن استقرار المنطقة يمثل ضمانة لاستقرار الاقتصاد العالمي، وهو ما تضعه مصر كأولوية في حوارها مع القوى الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى الأثر الاقتصادي لهذه الأحداث وتداعياتها على الشعوب.

وتابع: "إن ما نشهده من حراك مصري مكثف بين العواصم الفاعلة يبشر بالوصول إلى تهدئة، وتراجع لغة السلاح، وبروز لغة التفاوض، مما يحمي الجبهة الداخلية في المنطقة من تداعيات أي صراع إقليمي، ويعزز مكانة مصر كقائد فعلي لقطار السلام في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن التحركات المصرية في الخليج تعكس دور مصر المحوري في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التنسيق السياسي في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، بما يحقق مصالح الشعوب العربية.