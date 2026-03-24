مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة السلة

الأهلي

- -
18:00

المصرية للاتصالات

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

- -
14:30

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
14:30

رع

جميع المباريات

إعلان

شوبير يكشف كواليس إلغاء لجنة التخطيط والمدير الرياضي بالأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:37 ص 24/03/2026 تعديل في 11:38 ص

أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، عن كواليس إلغاء لجنة التخطيط والمدير الرياضي بالنادي الأهلي في إطار التغييرات الإدارية التي أقرها مجلس الإدارة في بيانه الأخير.

تصريحات شوبير عن إلغاء لجنة التخطيط بالأهلي

قال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: "كنت من أوائل الناس التي تحدثت في هذا الأمر وكل ما قلته يتحقق الأن".

وواصل: "انت عايز تلغي المدير الرياضي ولجنة التخطيط وعايز ترجع لجنة الكورة، ده كلام سليم لإنك عايز تغير من الشكل".

وتابع شوبير: "الأهلي قرر إلغاء لجنة التخطيط وإعادة لجنة الكورة برئاسة محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ وقد ينضم لهم أسماء أخري".

واختتم شوبير: "لماذا لا يوجد رئيس شرفي للنادي الأهلي، لما لا يتم تعيين حسن حمدي الرئيس الأسطوري للأهلي علي الرئاسة الشرفية ويجب النظر في هذا الأمر لأنه قدم الكثير للنادي".

أحمد شوبير الأهلي ياسين منصور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضرب مواقعها إذا استمرت الهجمات على المدنيين
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان