أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة إلى كافة قطاعات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية والمعاهد البحثية، ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة التقلبات الجوية الحادة المتوقع أن تضرب البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى التقارير والتوصيات الفنية الصادرة عن مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان التعامل الاستباقي مع التغيرات المناخية الاستثنائية، بحسب بيان اليوم.

وشدد الوزير على تكثيف المرور الميداني والتواجد في الحقول، ونقل التوصيات إلى المزارعين مباشرة لضمان حماية المحاصيل، فضلًا عن ربط غرف العمليات في مديريات الزراعة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة لمتابعة تنفيذ الإرشادات الفنية لحظة بلحظة.

وأكد وزير الزراعة ضرورة نشر "الخريطة المناخية" والتوصيات العلمية الصادرة عن المعاهد البحثية والمركز، لمواجهة انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وتساقط حبات البرد.

5 توصيات فنية مهمة للمزارعين لتجنب الطقس السيئ

وفي سياق متصل، أهابت الوزارة بالمزارعين ضرورة الالتزام التام بخمس توصيات فنية، تشمل:

* البدء الفوري بتطهير المصارف الحقلية لمحاصيل القمح والبصل والثوم والبطاطس، لضمان تصريف مياه الأمطار ومنع "اختناق الجذور".

* التوقف التام عن رش أي مبيدات أو مغذيات قبل أو أثناء سقوط الأمطار، لتجنب غسيل المواد الفعالة وإهدار التكاليف.

* مراجعة وتحصين الصوب والأنفاق البلاستيكية لمواجهة الرياح القوية المتوقعة، وحماية المحاصيل المحمية.

* منع عمليات تقليع المحاصيل الحساسة، مثل الثوم والبطاطس، خلال فترة المنخفض، لتجنب تلفها بسبب تشبع التربة بالمياه.

* المتابعة بعد انتهاء الموجة، ورصد الإصابات الفطرية مبكرًا، والتدخل السريع قبل انتشارها، مع التواصل مع الإدارة أو الجمعية الزراعية للحصول على المشورة أو الدعم.

وأكدت وزارة الزراعة أن كافة أجهزتها البحثية والتنفيذية في حالة انعقاد دائم، لدعم المزارعين، والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي القومي، وتجنب أي خسائر محتملة.

