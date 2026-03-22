علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على فوز الفارس الأبيض اليوم على حساب أوتوهو الكونغولي والتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

وضمن الزمالك التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز على حساب أوتوهو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

تصريحات معتمد جمال بعد التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية

وقال جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "كان بإمكاننا تسجيل 3 أو 4 أهداف في مباراة اليوم، لكننا صعبنا الأمور بشكل كبير، كان يمكن أن نستقبل هدف آخر ونودع البطولة، لكن الحمدلله على التأهل للدور المقبل".

وأضاف: "تحدثت كثيرا مع اللاعبين قبل بداية المباراة بخصوص ضرورة استغلال الفرص التي تتاح للفريق، لا يمكنني التعبير أو الحديث عن ما فعله جمهور الزمالك، إذا لم يكن متواجد اليوم فكان الفريق سيغادر البطولة".

وتابع: "كان هناك بعض التراخي من اللاعبين عقب الهدف الثاني، بعدما الشعور بضمان التأهل للدور المقبل وهذا أمر طبيعي لكل اللاعبين وليس لاعبي الزمالك فقط، لكن الميزة أن لاعبي الأبيض يتعلمون بشكل كبير من التجربة داخل الملعب".

واختتم جمال تصريحاته: "توقيت إعلان قائمة منتخب مصر، وضع ضغط على بعض اللاعبين الذين كانوا يتوقعون تواجدهم في القائمة ولم يتواجدوا، لكنني أخبرت اللاعبين بضرورة الفوز والتأهل لنصف النهائي".

منافس الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

ويلتقي الفارس الأبيض في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي تأهل إلى الدور ذاته عقب تخطي فريق المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويعود الزمالك خلال الفترة المقبلة، لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، حينما يلاقي نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة 3 أبريل المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

