خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني

كتب : وكالات

02:05 م 24/03/2026

محمد باقر

أعلن نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات، عبر منصة "إكس"، تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لعلي لاريجاني الذي قُتل في غارة جوية الأسبوع الماضي.
ويشغل ذو القدر منذ سبتمبر 2021 منصب سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعدما خلف محسن رضائي في هذا الموقع.

ويُعد من القيادات العسكرية البارزة في إيران، إذ كان أحد قادة الحرس الثوري ومن المشاركين في تأسيس "قاعدة رمضان" الخارجية، التي تطور هيكلها لاحقًا ليشكل الأساس الذي قام عليه "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وخلال الفترة التي سبقت الثورة الإيرانية، انخرط ذو القدر في العمل المسلح، وكان عضوًا، إلى جانب محسن رضائي، في جماعة "المنصورون"، التي نشطت ضد نظام الشاه.

وبعد قيام الثورة عام 1979، تولى مهام تدريب عناصر الحرس الثوري، قبل أن يتدرج في المناصب العسكرية ليقود مقر العمليات غير النظامية التابع للحرس.

كما شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري لمدة ثماني سنوات، ثم نائب القائد العام للحرس للفترة نفسها.

وفي عام 2005، انتقل إلى العمل الحكومي بتعيينه نائبًا لوزير الداخلية لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، قبل أن يستقيل من المنصب في خريف عام 2007.

