قصص متفوتكش.. تحرك مفاجئ للزمالك بعد إصابة إمام وصدمة شوبير.. وغضب جون إدوارد

12:46 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تزايد الخوف لدى نادي الزمالك، بعد إصابة إمام عاشور من نقل العدوى، وغضب جون إدوارد المدير الرياضي، من الأزمة المالية التي يعاني منها الأبيض حاليا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"مبيسيبوش بعض".. ماذا يفعل الزمالك مع فتوح بعد إصابة إمام عاشور؟

حالة من التخوف والقلق داخل نادي الزمالك، بعد تأكد إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بفيروس A، بسبب مزاملته الدائمة لأحمد فتوح لاعب الأبيض. (طالع التفاصيل)

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة غيابه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الأزمة الصحية لإمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد إصابته بفيروس (A)، مؤكدا أنه سيحصل على وقت كاف قبل العودة مرة أخرى للملاعب. (طالع التفاصيل)

"نفسية وخاصة".. مدرب أنجولا يكشف سبب استبعاد شيكو بانزا

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، اختيارات إدارة الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق تعاقد مع مدرب لا يملك الشخصية القوية لقيادة غرفة الملابس. (طالع التفاصيل)

"التهديد مستمر وغضب جون".. تدخل مفاجئ لعضو مجلس الزمالك لإنقاذ إيقاف القيد

تدخل عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في أزمة الديون الخارجية، على النادي الأبيض، لمساعدة جون إدوارد المدير الرياضي، الذي يشعر بحالة غضب بسبب الأزمة المالية في النادي. (طالع التفاصيل)

أثناء هروبه.. اعتقال حارس مرمى دينامو السابق

اعتقلت السلطات الأوركرانية، حارس مرمى دينامو كييف وشاختار دونيتسك السابق، أرتور رودكو، خلال محاولة هروبه خارج البلاد. (طالع التفاصيل)

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

حقّق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا سلبيًا في الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادله مع إنبي 1-1 في الجولة الماضية. (طالع التفاصيل)

"أشعل غرفة الملابس".. تعليق ناري من ميدو على ما فعله زيزو في الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، اختيارات إدارة الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق تعاقد مع مدرب لا يملك الشخصية القوية لقيادة غرفة الملابس. (طالع التفاصيل)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور إصابة إمام عاشور الأهلي الزمالك النادي الأهلي جون إدوارد أحمد فتوح
