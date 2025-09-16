تحرك من الأهلي لحماية لاعبي الفريق بعد أزمة إمام عاشور الصحية

كتب - يوسف محمد:

حرص النادي الأهلي، على اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تعرض إمام عاشور لاعب الفريق لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكان إمام عاشور نجم وسط الفريق، تعرض لوعكة صحية عقب مباراة إنبي بالدوري يوم الأحد الماضي، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، طالب الجهاز الطبي لفريق الكرة بسحب عينة دم من لاعبي الفريق للإطمئنان على حالتهم الصحية، بعد تعرض إمام عاشور لوعكة صحية".

وأضاف: "تم سحب العينة من لاعبي الفريق بالفعل، وأرسلها الجهاز الطبي إلى أحد المعامل، وجاءت النتيجة سلبية، جميع اللاعبين داخل الفريق في حالة جيدة".

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

وفي سياق آخر، كان النادي الأهلي تعادل أمام نظيره إنبي، يوم الأحد الماضي بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي حاليا، المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"قمة جماهيرية".. تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل مواجهة الدوري

25 صورة ترصد الوجه الآخر لمحمد صلاح خارج الملعب

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟