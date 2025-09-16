"أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة لاعبي الأهلي، أمس للحديث عن أسباب تراجع الأداء والنتائج، وآخرها التعادل مع إنبي في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

قال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كان هناك اجتماع مغلق بين لاعبي الأهلي أمس الاثنين، وكان عبارة عن مصارحة".

وأضاف: "أبرز النقاط التي تمت مناقشتها هي نقطة العقود ولكن تغلب الرأي العقلاني والذي يقول إن كل لاعب انضم إلى الأهلي في وقته مضى على عقد بأعلى مقابل مادي، وبالتالي كان غلق باب المفاوضات مع اللاعبين التي سيتنهي عقودهم بعد عامين أو أكثر كان هدفه تركيزهم".

وأوضح: "هناك بعض اللاعبين جددوا عقودهم بمبالغ محددة، وعندما وجدوا زملائهم يجددون بمبالغ أخرى فوجئنا بأنهم طالبوا بالحصول على زيادة".

وأكمل: "حسين الشحات لديه عرض من نادي الاتحاد الليبي واللاعب معجب بهذا العرض جدًا خاصةً أنه لا يشارك في المباريات باستمرار، لكن تم إخباره من قبل النادي أن الموسم طويل وهناك بعض الإصابات في الفريق، فمن الممكن أن يتم الاعتماد عليه".

