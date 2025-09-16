مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

1 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

"أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود

12:21 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة لاعبي الأهلي، أمس للحديث عن أسباب تراجع الأداء والنتائج، وآخرها التعادل مع إنبي في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

قال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كان هناك اجتماع مغلق بين لاعبي الأهلي أمس الاثنين، وكان عبارة عن مصارحة".

وأضاف: "أبرز النقاط التي تمت مناقشتها هي نقطة العقود ولكن تغلب الرأي العقلاني والذي يقول إن كل لاعب انضم إلى الأهلي في وقته مضى على عقد بأعلى مقابل مادي، وبالتالي كان غلق باب المفاوضات مع اللاعبين التي سيتنهي عقودهم بعد عامين أو أكثر كان هدفه تركيزهم".

وأوضح: "هناك بعض اللاعبين جددوا عقودهم بمبالغ محددة، وعندما وجدوا زملائهم يجددون بمبالغ أخرى فوجئنا بأنهم طالبوا بالحصول على زيادة".

وأكمل: "حسين الشحات لديه عرض من نادي الاتحاد الليبي واللاعب معجب بهذا العرض جدًا خاصةً أنه لا يشارك في المباريات باستمرار، لكن تم إخباره من قبل النادي أن الموسم طويل وهناك بعض الإصابات في الفريق، فمن الممكن أن يتم الاعتماد عليه".

