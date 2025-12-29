استادات التربية والتعليم يطلقان المرحلة الثانية من دوري مدارس مصر

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من دوري مدارس مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة استادات للاستثمار الرياضي، المسؤولة عن تشغيل وإدارة البطولة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في اكتشاف المواهب الطلابية وصقلها لبناء جيل رياضي متميز.

وشهدت المرحلة الأولى للمنافسات مواجهات بين الفصول داخل المدارس في جميع المحافظات، لاختيار الفريق الذي سيمثل كل مدرسة في المرحلة التالية. ويستهدف الدوري تعزيز التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، مع تفعيل الشراكة مع شركة استادات لضمان تنظيم البطولة وفق معايير احترافية، وكشف أبرز المواهب الطلابية.

ويمثل دوري مدارس مصر مشروعًا قوميًا يهدف إلى الاستثمار في طاقات الطلاب، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة داخل المدارس، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً، ويواكب توجه الدولة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة. ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والمشروع القومي للتنمية البشرية.

ويُقام الدوري في مدارس 27 محافظة، بمشاركة أكثر من 5000 مدرسة تضم مئات الآلاف من الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، الذين يتنافسون في رياضتي كرة القدم وكرة السلة للبنين والبنات. ويعود الدوري بعد توقف دام عشر سنوات، ليكون أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية بناء الإنسان.

وتتولى شركة استادات مسؤولية التنظيم الفني والإداري للبطولة، بما في ذلك جدولة المباريات، توفير الكوادر الفنية المتخصصة، تطبيق أحدث معايير التحكيم، إدارة المنصات الرقمية لمتابعة النتائج، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء اللاعبين واكتشاف المواهب.

ويحرص الدوري على الشمولية والمساواة في الفرص، حيث تتنافس الفرق في دوريات منفصلة للبنين والبنات في كلتا الرياضتين، بما يعزز مشاركة الفتيات في الرياضة المدرسية ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.