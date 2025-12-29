مباريات الأمس
إعلان

"الخطيب قال كفاية النوع ده".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تعاقد الأهلي مع بنتايج

كتب : محمد خيري

12:22 م 29/12/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عن تطورات جديدة تخص مستقبل المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك السابق.

وأكد شوبير أن وكيل اللاعب أبلغه بامتلاك بنتايك عرضين حاليًا، أحدهما من نادٍ مصري والآخر من الدوري السعودي، في ظل بحثه عن خطوة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير أن محمود بنتايك يُعد لاعبًا مميزًا، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي سبق وأن وضعه ضمن حساباته بالفعل، قائلًا: «الأهلي فكر في محمود بنتايك، وده كلام حقيقي».

وأضاف أن الأفضلية داخل الأهلي في ذلك التوقيت كانت تميل للاعب آخر، إلى جانب وجود توجه داخل النادي، وخصوصًا لدى الكابتن محمود الخطيب، بالاكتفاء بهذا النوع من الصفقات، والبحث عن تدعيمات في مراكز مختلفة، في إشارة واضحة إلى سياسة النادي خلال المرحلة الحالية.

وشدد شوبير في ختام حديثه على أن التفكير في ضم بنتايك كان قويًا داخل الأهلي، مؤكدًا أن هناك قناعة كاملة بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم إضافة كبيرة لأي فريق ينضم إليه.

محمود بنتايك بنتايج الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

