"الأشعة لم توضح شيء".. قناة الأهلي تكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق

11:21 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

كشفت قناة النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة إنبي بالدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي، خلال تقديمه برنامج "حارس الأهلي" مساء اليوم الإثنين: "زيزو خضع لأشعة سونار سونار على الفخذ اليوم؛ لمعرفة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها، لكنها لم توضح تفاصيل الإصابة بشكل كامل".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لأشعة رنين على الفخذ غدًا الثلاثاء، ثم يتم إعلان نتيجة الأشعة والتفاصيل الخاصة بالإصابة".

إصابة زيزو في مباراة الأهلي وإنبي

وكان أحمد سيد زيزو، تعرض للإصابة خلال مباراة إنبي أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، مما اضطر المدير الفني للفريق عماد النحاس باستبداله بعد دقائق قليلة من بداية المباراة.

النادي الأهلي الأهلي وإنبي الدوري المصري مباراة الأهلي وإنبي إصابة زيزو
