نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

10:20 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- مصراوي:

تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لوعكة صحية، خلال مشاركته، مع فريقه في مواجهة إنبي أمس الأحد.

وتعادل الأهلي مع إنبي، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن اللاعب شعر بآلام شديد في المعدة، عقب المباراة مباشرة، وهو ما تسبب في نقله فورا للمستشفى من أجل، خضوعه للإسعافات اللازمة.

وأضاف المصدر، أن طبيب النادي الأهلي توجه مباشرة للاعب في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه، ومتابعته حالته، حتى يتم الاستقرار الكامل، على أن يخرج اللاعب ويخضع للراحة في منزله.

وكان إمام عاشور، شارك كبديل في مباراة الأهلي أمام إنبي بالأمس، كأول ظهور له هذا الموسم بعد العودة من إصابته، بعد غياب 3 شهور عن المشاركة مع الأهلي، منذ الإصابة بكسر في الترقوة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي إصابة إمام عاشور
