جماهير الأهلي تهاجم لاعبي الفريق بعد التعادل مع إنبي بالدوري (فيديو)

هاجمت جماهير النادي الأهلي لاعبي الفريق بقوة بعد التعادل مع إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورددت جماهير المارد الأحمر، التي تواجدت في مدرجات ملعب "المقاولون العرب": "لاعيبة عالة مفيش رجالة، لاعيبة عالة مفيش رجالة".

ووقع المارد الأحمر في فخ التعادل للمرة الثالثة، خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري "دور نايل"، برصيد 6 نقاط جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

