"سمعت كلام فجريت".. شوبير يكشف تطورات الموقف الطبي للخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب.

وقال شوبير، في تصريحات ببرنامجه الإذاعي اليوم الأحد:"آخر اتصال كان بين محمود الخطيب وطبيبه المعالج بالخارج أخبره أنه لابد أن يريح أعصابه ويبتعد عن الضغوطات قليلاً ولكن الخطيب لن يستمع لهذا الكلام، الطبيب قاله أمامك حلين من الاثنين عملية أو راحة لمدة 8 أشهر".

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق:"أنا في النادي بدأت اسمع كلام فجريت على أحد المقربين وعرفت قصة المرض، الخطيب عمل بطولات ونجاحات كتيرة مع النادي الأهلي والناس زعلت من البيان ولكن الأمر متعلق صحيًا بالخطيب ولو الأمور محتاجة راحة شوية اختار القائمة وريح الـ 8 شهور اللي قال عليهم الطبيب".

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أعلن رحيله رسمياً عن رئاسة القلعة الحمراء، موكداً عدم خوضه الانتخابات خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

