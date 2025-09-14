مباريات الأمس
القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

01:25 م الأحد 14 سبتمبر 2025
    نادي بيراميدز (1)
    نادي بيراميدز (7)
    نادي بيراميدز (4)
    نادي بيراميدز (5)
كتب ـ محمد الميموني:

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز و أوكلاند سيتي

ويواجه بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي عند التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن المنافسات الأولي من كأس إنتركونتيننتال لموسم 2025.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

ونعرض لكم خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي كالتالي:

ـ SSCHD السعودية.

ـ shahid VIP.

ويشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في النهائي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر يشارك فريق أوكلاند بصفته بطلاً لأوقيانوسيا بعد فوزه على نظيره هيكاري يونايتد من دولة غينيا الجديدة.

وحال فوز بيراميدز ببطولة كأس إنتركونتيننتال سيواجه فريق أهلي جدة السعودي المتوج بآخر لقب من دوري أبطال آسيا للنخبة

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي كأس إنتركونتيننتال أوكلاند سيتي بيراميدز
