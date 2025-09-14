القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

كتب ـ محمد الميموني:

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز و أوكلاند سيتي

ويواجه بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي عند التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن المنافسات الأولي من كأس إنتركونتيننتال لموسم 2025.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

ونعرض لكم خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي كالتالي:

ـ SSCHD السعودية.

ـ shahid VIP.

ويشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في النهائي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر يشارك فريق أوكلاند بصفته بطلاً لأوقيانوسيا بعد فوزه على نظيره هيكاري يونايتد من دولة غينيا الجديدة.

وحال فوز بيراميدز ببطولة كأس إنتركونتيننتال سيواجه فريق أهلي جدة السعودي المتوج بآخر لقب من دوري أبطال آسيا للنخبة

اقرأ أيضًا:

"بالملايين".. سيارات عمر مرموش الفاخرة تلفت أنظار الجماهير

"واقفة جنبي من البداية ".. 15 صورة أظهرت قوة علاقة محمد صلاح وزوجته ماجي