مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"رقم مميز لأبو تريكة".. تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة اليوم

02:12 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي (13)_13
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 13 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 13 صورة
    احتفال عبداللاه جلال بهدف أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
  • عرض 13 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 13 صورة
    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  • عرض 13 صورة
    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويسعى المارد الأحمر لمصالحة جماهيره، خلال مباراة إنبي اليوم الأحد، خاصة في ظل النتائج الأخيرة للفريق في بطولة الدوري المصرية، وأخرها الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، في لقاء الجولة الخامسة بالدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي بالدوري

وتحمل مباراة الأهلي وإنبي اليوم ببطولة الدوري المصري، المواجهة رقم 54 بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 53 مباراة من قبل.

وتشهد مباريات الفريقين معا، تفوقا كبيرا للمارد الأحمر إذ تمكن من تحقيق الفوز، في 37 مباراة من أصل 53 مواجهة سابقة، حضر التعادل في 10 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى إنبي 93 هدفا من قبل، تلقت شباكهم 43 هدفا فقط في كافة المواجهات التي جمعت بينهما، في مختلف البطولات.

ويتصدر نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 8 أهداف، يليه محمد بركات لاعب المارد الأحمر السابق برصيد 7 أهداف.

وبالعودة إلى مواجهات الفريقين معا في بطولة الدوري المصري، فإننا نجد أنهما تواجها معا في 44 مباراة من قبل، حقق المارد الأحمر الفوز في 30 مباراة، حضر التعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات فقط.

أقرأ أيضًا:

رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وإنبي الدوري المصري مباراة الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي وإنبي تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي محمد أبو تريكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام