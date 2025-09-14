كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويسعى المارد الأحمر لمصالحة جماهيره، خلال مباراة إنبي اليوم الأحد، خاصة في ظل النتائج الأخيرة للفريق في بطولة الدوري المصرية، وأخرها الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، في لقاء الجولة الخامسة بالدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي بالدوري

وتحمل مباراة الأهلي وإنبي اليوم ببطولة الدوري المصري، المواجهة رقم 54 بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 53 مباراة من قبل.

وتشهد مباريات الفريقين معا، تفوقا كبيرا للمارد الأحمر إذ تمكن من تحقيق الفوز، في 37 مباراة من أصل 53 مواجهة سابقة، حضر التعادل في 10 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى إنبي 93 هدفا من قبل، تلقت شباكهم 43 هدفا فقط في كافة المواجهات التي جمعت بينهما، في مختلف البطولات.

ويتصدر نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 8 أهداف، يليه محمد بركات لاعب المارد الأحمر السابق برصيد 7 أهداف.

وبالعودة إلى مواجهات الفريقين معا في بطولة الدوري المصري، فإننا نجد أنهما تواجها معا في 44 مباراة من قبل، حقق المارد الأحمر الفوز في 30 مباراة، حضر التعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات فقط.

