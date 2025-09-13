مباريات الأمس
"إصابات واستبعاد فني".. الأهلي يفتقد 7 لاعبين أمام إنبي بالدوري

11:51 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنبي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستضيف ملعب "المقاولون العرب" غدا الأحد، مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

غيابات الأهلي أمام إنبي

ويفتقد المارد الأحمر لعدد من اللاعبين في مباراة الفريق غدا أمام إنبي، وصل عددهم إلى 7 لاعبين ، لأسباب مختلفة ما بين إصابات واستبعاد فني أيضًا.

وقرر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للمارد الأحمر، استبعاد الخماسي، عمر كمال، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أشرف داري ومحمد شكري، بسبب الإصابة.

وفي المقابل، يغيب الثنائي حمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر، عن قائمة المارد الأحمر لمباراة الغد، لأسباب فنية.

ويستمر الثنائي محمد شكري وياسر إبراهيم، في التأهيلي للتخلص من الإصابة التي يعاني منها كلا منهما، يتوقع أن يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويذكر أن كريم فؤاد كان قدر تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني في المعسكر الماضي، بينما تتعرض أشرف داري للإصابة في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري.

وعلى الجانب الآخر، يغيب عمر كمال عن مباراة الغد بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في المران.

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري

ويذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري المصري "دور نايل"، برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مباريات بالمسابقة.

ياسر إبراهيم النادي الأهلي الأهلي وإنبي مباراة الأهلي وإنبي
