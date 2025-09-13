كتب - يوسف محمد:

توافدت الكثير من جماهير فريق المصري البورسعيدي من مدينة بورسعيد إلى الإسكندرية، لدعم فريقها خلال مباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.

ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ليس قليل من قبل جماهير المصري البورسعيدي، حيث شهد محيط ستاد برج العرب حضور عائلات وشباب لدعم المصري في مباراته الهامة أمام الزمالك اليوم.

ويطمح المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب الزمالك، لتوسيع الفارق مع الفارس الأبيض إلى 4 نقاط، في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويدخل فريق المصري اللقاء، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 11 نقطة، يليه نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

