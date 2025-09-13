مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

1 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"عائلات وشباب".. 13 صورة لتوافد جماهير المصري على ملعب برج العرب لمتابعة مباراة الزمالك

08:02 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (9)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (6)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (5)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (7)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (3)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (2)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (10)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (1)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري (3)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري (1)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (4)
  • عرض 13 صورة
    جماهير المصري البورسعيدي (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

توافدت الكثير من جماهير فريق المصري البورسعيدي من مدينة بورسعيد إلى الإسكندرية، لدعم فريقها خلال مباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.

ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ليس قليل من قبل جماهير المصري البورسعيدي، حيث شهد محيط ستاد برج العرب حضور عائلات وشباب لدعم المصري في مباراته الهامة أمام الزمالك اليوم.

ويطمح المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب الزمالك، لتوسيع الفارق مع الفارس الأبيض إلى 4 نقاط، في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويدخل فريق المصري اللقاء، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 11 نقطة، يليه نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

أقرأ أيضًا:

رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري البورسعيدي جماهير المصري البورسعيدي الإسكندرية الزمالك مباراة الزمالك والمصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام