الأهلي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة كبيرة اليوم أمام فريق المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بكأس عاصمة مصر.

وأحرز أهداف المقاولون العرب في اللقاء كل من: "مصطفى جمال في الدقيقة 20، جواكيم أوجيرا في الدقيقة 41 وكالو أونيماتشي في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب، اعتماد المدير الفني للأحمر ياس توروب، على عدد من اللاعبين في اللقاء، في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

