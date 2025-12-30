مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 0
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يتلقى الهزيمة بثلاثية أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:05 م 30/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (6)
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (10)
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (9)
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (8)
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (3)
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (5)
  • عرض 13 صورة
    المقاولون والأهلي (7)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة كبيرة اليوم أمام فريق المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بكأس عاصمة مصر.

وأحرز أهداف المقاولون العرب في اللقاء كل من: "مصطفى جمال في الدقيقة 20، جواكيم أوجيرا في الدقيقة 41 وكالو أونيماتشي في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب، اعتماد المدير الفني للأحمر ياس توروب، على عدد من اللاعبين في اللقاء، في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

أقرأ أيضًا:

رغم البحث عن بديله.. أحمد عبد الرؤوف يقود مران الزمالك استعدادا للاتحاد السكندري

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المقاولون والأهلي كأس عاصمة مصر الأهلي والمقاولون العرب هزيمة الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟