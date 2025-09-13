كتب - يوسف محمد:

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري "دوري نايل".

تشكيل الزمالك لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا ، عدي الدباغ، آدم كايد.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

أقرأ أيضًا:

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟

هتاف 80 ألف مشجع.. أصعب فراق في حياة محمود الخطيب رئيس الأهلي



