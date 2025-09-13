مباريات الأمس
جلسة مرتقبة بين الأهلي ونجم الفريق لحسم ملف التجديد

04:01 م السبت 13 سبتمبر 2025
القاهرة - مصراوي:

يعقد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق، بعد مباراة إنبي المقررة مساء غدٍ الأحد، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك جلسة مرتقبة بين وليد صلاح الدين وأليو ديانج بعد مباراة الأهلي وإنبي، لاستئناف مفاوضات تجديد عقده".

وأضاف: "سيعتمد وليد صلاح الدين على تقرير يشمل تفاصيل الجلسة الأولى التي عقدها محمد يوسف مع اللاعب، وكان شرط الأخير في تلك الجلسة هو المشاركة".

واختتم المصدر: "وبعد مشاركة ديانج مؤخرًا، ستنتقل المفاوضات إلى الجزء المادي، ومن ثم عرض مطالبه المالية على لجنة التخطيط لحسم الأمر".

ديانج أليو ديانج تجديد عقد أليو ديانج الأهلي
