صاحب إعلان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي قراره بعدم الترشح على المنصة في الدورة الانتخابية المقبلة العديد من ردود الفعل بين أبناء القلعة الحمراء.

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد نشر أمس الجمعة نص بيان محمود الخطيب الذي أعلن خلاله القرار، للاطلاع عليه كاملاً.. اضغط هنا

عماد متعب: الخطيب أسطورة محفورة في قلوبنا

وجه نجم الأهلي السابق، عماد متعب، رسالة إلى محمود الخطيب عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، جاءت:" شكرًا كابتن محمود الخطيب، على كل ما قدمته للنادي الأهلي، أسطورة محفورة في قلوبنا قبل تاريخنا".

رسالة مؤثرة من أحمد ناجي إلى الخطيب

ونشر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي السابق رسالة عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك جاءت: "أخي الحبيب، حينما قررت اعتزال مهنة التدريب أبلغتك، ولكنك كلّفتني بالإشراف على مدربي وحراس القطاع، وقد كان، ومع ذلك، حينما اتخذت هذا القرار كنت أعلم أن هناك مواهب وكوادر تستطيع أن تحل محلي وبكفاءة".

وأتم مدرب حراس الأهلي السابق رسالته بـ:" أما وأن نُبْلَغ بأنك لن تترشح لانتخابات جديدة، فهذا لم يكن في الحسبان. فما زال نادينا في حاجة إليك لاستكمال أحلامنا من خلالك .. عزيزي الأخ والحبيب، علمتنا الجلد والمثابرة والسعي وراء كل ما يمكن أن يرفع من شأن نادينا العظيم، أعلم معاناتك، ولكن كيف نفكر في أنفسنا ونحن قد وهبناها لرفعة الكيان؟ أخي الحبيب، سننتظرك لتعطينا التعليمات كما هو دأبك دائمًا، نحبك كثيرًا".

شاهد أيضًا: "نجوم الأهلي الأبرز".. لاعبون اهتموا بالظهور على "تيك توك" عن الملاعب

محمد بركات: البيان الرسمي خوفني

محمد بركات نجم الأهلي السابق، قال إن قرار الخطيب كان مفاجئًا ، مضيفًا:" اللي خوفني وعملي قلق أن امبارح تقال إن الخطيب مجهز بيان وكان هيتعرض على قنادة النادي وحصل تأجيل فقلنا يمكن يكون بيفكر لكن البيان الرسمي اللي طلع ده اللي مخوفني وأتمنى يراجع نفسه بعد ما الكبار كلموه بدون مايجي على نفسه".

وأشاد بركات خلال حلوله ضيفًا بقناة إم بي سي مصر 2 بإنجازات الخطيب مع الأهلي ومسيرته، بقوله:" نجاحات غير طبيعية سواء على صعيد فريق كرة القدم أو الألعاب الجماعية، الخطيب قيمة كبيرة بالنسبة للنادي والجمهور وبقاله 50 سنة في خدمة النادي لحد ما وصل للكرسي".

ضياء السيد: الخطيب تحمل ضغوط كثيرة.. وأتمنى تواجده بالانتخابات

قال لاعب الأهلي السابق، ضياء السيد، عبر قناة النهار، إن محمود الخطيب تحمل ضغوطات كثيرة خلال الفترة الماضية ولكنه في النهاية يتمنى أن يتواجد بالدورة الانتخابية المقبلة.

وأتم السيد تعليقه بالإشارة إلى أن القرار يتعلق بالجانب الصحي وهو الأهم :"الخطيب رجل ناجح في العمل العام وهناك حالة التفاف حوله كبيرة من الجمهور".

شاهد أيضًا: "القلب ينبض".. 15 صورة من احتفاء حساب الدوري الإسباني بيوسف الشريف

هاني رمزي: كنت شاهدًا على التحديات التي واجهها الخطيب

وأوضح هاني رمزي، لاعب الأهلي السابق إن محمود الخطيب واجه تحديات كبيرة خلال رئاسته للنادي الأهلي كان هو شاهدًا عليها خلال تواجده داخل القلعة الحمراء، مضيفًا:" وكان رده بالعمل والإنجاز وفترة الخطيب بالأهلي شهدت إنجازات غير مسبوقة".

وأشار رمزي في تصريحات لقناة النهار، إلى أن قرار الخطيب مرتبط بالجانب الصحي وضغوط رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي:" ربما يريد الخروج من الباب الكبير بعدما ترك إرثًا إداريًا وإنشائيًا قويًا".



اقرأ أيضًا:

سخرية واعتذار.. موقف محرج لمحترف الزمالك

"اتأخر كتير.. وكفاية كدة".. نجوم الزمالك السابقين يعلقون على قرار الخطيب المفاجئ



