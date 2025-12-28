قرار من إدارة الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على الفريق، بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات أمس وتوديع بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة أمس السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام المصرية للاتصالات، ليودع بطولة كأس مصر من دور ال 32.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي الأهلي من خلال وليد صلاح الدين مدير الكرة، قرر توقع عقوبات على لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمس أمام المصرية للاتصالات".

وأضاف: "النادي أيضًا قرر توقيع عقوبة إضافية على طاهر محمد طاهر، عقب حصوله على بطاقة حمراء والطرد في مباراة الأمس".

وتعد هذه المرة الأولى، التي يودع فيها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور ال 32، منذ الهزيمة أمام بترول أسيوط في الدور ذاتها عام 2008.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر.

