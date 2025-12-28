مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

قرار من إدارة الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات

كتب : مصراوي

05:58 م 28/12/2025
قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على الفريق، بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات أمس وتوديع بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة أمس السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام المصرية للاتصالات، ليودع بطولة كأس مصر من دور ال 32.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي الأهلي من خلال وليد صلاح الدين مدير الكرة، قرر توقع عقوبات على لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمس أمام المصرية للاتصالات".

وأضاف: "النادي أيضًا قرر توقيع عقوبة إضافية على طاهر محمد طاهر، عقب حصوله على بطاقة حمراء والطرد في مباراة الأمس".

وتعد هذه المرة الأولى، التي يودع فيها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور ال 32، منذ الهزيمة أمام بترول أسيوط في الدور ذاتها عام 2008.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

