أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن قضية المياه وجودية لمصر، مشيراً إلى أنه بدون المياه لم تكن هناك حضارة فرعونية ولن تستمر الحضارة الحديثة.

وقال عبد العاطي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة، مضيفاً أن الرئيس السيسي أكد مراراً عدم التفريط في الحقوق المائية.

وكشف عبد العاطي لأول مرة خطة مواجهة سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن "المقاربة الشاملة" التي وافقت عليها كل مؤسسات الدولة وصدق عليها الرئيس تقوم على عدة محاور، أولها إغلاق مسار التفاوض بعد استنزاف 13 عامًا دون جدية إثيوبية وصولًا إلى طريق مسدود.

وتابع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن المقاربة تشمل الدفاع عن الحقوق المائية وفق القانون الدولي وحق الدفاع الشرعي عن النفس إذا حدث ضرر، مشدداً على مبدأي عدم الإضرار والإخطار المسبق.

وأشار الوزير إلى إعادة تموضع الدور المصري في حوض النيل، موضحًا أن مصر ليست لديها مشكلة مع دول الحوض باستثناء إثيوبيا.

وأكد عبد العاطي على تعزيز العلاقات مع الدول المشاطئة للنيل الأبيض في الجنوب، والتي وافقت مصر على 34 مشروعاً مائياً لديها.

وأكمل الوزير أن المشكلة الوحيدة في حوض النيل الشرقي مع إثيوبيا بسبب إجراءاتها الأحادية، مشيرًا إلى تعزيز الدور المصري في الحوض الجنوبي مع دول جارة لإثيوبيا عبر تمويل مشروعات مائية وتنموية ووافق على 34 مشروعاً.

وأشار إلى إنشاء آلية تمويلية بالدولار من الموازنة المصرية لتنفيذ مشروعات في دول الحوض الجنوبي، مؤكداً أن هذا يعزز النفوذ المصري ويؤكد السردية بأن مصر تشارك في التنمية دون ضرر.