الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق في مباراة بلدية المحلة بكأس مصر

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

قرار من إدارة الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، خلال مباراة بلدية المحلة اليوم في كأس مصر.

وضمن نادي الزمالك الصعود إلى دور ال 16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بلدية المحلة اليوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل.

وأوضح الجهاز الطبي للفارس الأبيض بقيادة جيرارد أوسو، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن محمود جهاد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة، بينما تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

وأشار الجهاز الطبي للأحمر، أن الثنائي سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية، خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

والجدير بالذكر، أن الفارس الأبيض سيلاقي نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل الموافق 1 يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة

قرار من إدارة الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات