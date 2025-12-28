مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق في مباراة بلدية المحلة بكأس مصر

كتب - يوسف محمد:

06:48 م 28/12/2025
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، خلال مباراة بلدية المحلة اليوم في كأس مصر.

وضمن نادي الزمالك الصعود إلى دور ال 16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بلدية المحلة اليوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل.

وأوضح الجهاز الطبي للفارس الأبيض بقيادة جيرارد أوسو، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن محمود جهاد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة، بينما تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

وأشار الجهاز الطبي للأحمر، أن الثنائي سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية، خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

والجدير بالذكر، أن الفارس الأبيض سيلاقي نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل الموافق 1 يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك وبلدية المحلة كأس مصر مباراة الزمالك وبلدية المحلة محمود جهاد أحمد عبد الرحيم إيشو

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

