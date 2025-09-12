القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، القائمة التي سيخوض بها مواجهة المصري المقبلة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد السبت نظيره المصري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وشهدت القائمة عودة المحترف التونسي بصفوف الفريق سيف الجزيري بعدما أبدى فيريرا غضبه منه وأنه لن يشارك معه مجددًا، كما تواجد الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج بعد إعلان التعاقد معه بصورة رسمية مساء أمس الخميس.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد صبحي، مهدي سليمان، ومحمود الشناوي .

خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، محمود بنتايك، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، خوان بيزيرا، آدم كايد.

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، عمرو ناصر، أحمد شريف، سيف الدين الجزيري.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

