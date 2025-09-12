كتب - نهى خورشيد

اختار حربي محفوظ كبير مشجعي النادي الأهلي، المدرب الأنسب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو .

وقال حربي في تصريحات خاصة لـ مصراوي اليوم الجمعة:" السير الذاتية كتير، وأنا بقول نستحمل سنة بالمدربين المصريين هم مش أقل من المدربين الأجانب، إحنا بييجي لنا المدرب الـ CV بتاعه ضعيف، عشان هو ده اللي موجود في التوقيت اللي بنجيبه فيه، فبيفشل".

وأضاف كبير مشجعي الأهلي :"إحنا بنعلي أي اسم، يعني مين كولر من غير الأهلي؟ مين موسيماني من غير الأهلي؟ مين مانويل جوزيه من غير الأهلي؟ بكل جرأة، مانويل جوزيه فشل 3 مرات من غير الأهلي فشل في أنجولا، وفشل في السعودية، وفشل في إيران".

وتابع كبير مشجعي الأحمر: "ليه؟ الأهلي منظومة رياضية على أعلى مستوى، وتُعتبر منظومة عالمية تنجح أي حد، أي لاعب ييجي الأهلي اسمه بيكبر، ما بيديش للأهلي، هو اللي بيضيف لنفسه آه، لأن اللعبة لعبة جماعية، ما تقوليش نجم لوحده، كله بيكمل بعضه ممكن يبقى في نجم بارز، لكن النجم الأول والأخير هو الكيان".

وأتم حديثه قائلاً:" فأي حد هييجي يمسك الأهلي هينجح مع الأهلي، لأن عندنا أحسن لاعيبة وأحسن جهاز ويزيد على كده العامل المؤثر اللي بينجح أي حد عامل الجمهور، جمهور الأهلي مش رقم 12، جمهور الأهلي عامل رقم هو اللي بيحرّك اللاعب، بيحرّك المدير الفني، بيحرّك المجموعة، بيحرّك كل حاجة وفضلًا عن إنه داعم ومساند بقوة".